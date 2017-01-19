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2017 01 11 12:33:01

19 січня у Полтаві відбудеться освячення води на Ворсклі

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19 січня о 13:00 відбудеться освячення води на Ворсклі на міському пляжі №1. Запршують усіх охочих.

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