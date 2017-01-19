2017 01 17 09:46:28

19 січня у Кременчуці воду освячуватимуть на річках Дніпро та Сухий Кагамлик

У день свята Хрещення Господнього Єпископ Кременчуцький і Лубенський Миколай проведе чин Великого освячення води на набережній Дніпра (річковий вокзал). Початок Архієрейського Богослужіння – об 11 годині ранку. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.



За інформацією Кременчуцької єпархії, цього дня освячення води буде проведено в районі Демурівської човнової станції на Дніпрі та в районі Свято – Преображенського храму на річці Сухий Кагамлик також об 11.00.

Також цього дня кременчужани пройдуть Хресною ходою з Свято-Миколаївського кафедрального собору (вул. 29 вересня, 16/34) на площу в районі Річкового вокзалу. Початок ходи – о 12.30. Її маршрут проходитиме вул. 29 вересня, сквером ім. Олега Бабаєва, вул. Соборною, пл. Перемоги, вул. Генерала Жадова, вул. Першотравневою, та о 13.00 завершиться на площі перед річковим вокзалом Великим водосвяттям, яке проведе Благочинний Кременчуцького округу протоієрей Володимир Макогон.