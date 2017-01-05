2017 01 05 14:21:27

130 дітей з Решетилівського району напередодні Нового Року відвідали Київ з екскурсією

Поїздку до столиці України власним коштом організував голова Полтавської обласної ради, лідер ГО “Патріоти Решетилівщини” Олександр Біленький. Родзинкою цьогорічної екскурсі, у якій взяли участь школярі Потічанської, Першолиманської, Шевченківської, Колотіївської, Пащенківської, Шамраївської шкіл, Решетилівської гімназії та Решетилівської ЗОШ І-ІІ ступенів, стало відвідування фабрики іграшок у містечку Клавдієво-Тарасо вому Київської області.

– Цікаво було спостерігати за реакцією дітей. Для більшості дітей це було перше відвідування Києва, тому їм було цікаво і на фабриці іграшок, і біля Головної Ялинки Країни. Та найбільший інтерес викликали саме історичні місця столиці, діти хочуть знати саме минувшину рідної землі. Тому саме екскурсія одним з найдавніших міст Європи викликала чималий ажіотаж, – розповідає педагог Потічанської НВК Ірина Платко, яка супроводжувала одну з груп школярів.

Усього три групи дітей 27, 28 та 29 грудня побували на цікавих екскурсіях у столиці.

– Багато чую нарікань на те, що сучасні діти більшість свого часу проводять біля моніторів комп’ютера чи екранів телевізора. А чи є у них вибір? Особливо у сільській місцевості.

Наші діти хочуть розвитку і шукають для нього можливості. У Покровському побудували коштом обласного бюджету спортивний майданчик зі штучним покриттям — він не стоїть пусткою ні дня. Тому і далі буду всіляко сприяти розвитку наших дітей. Зокрема, у організації поїздок, у яких школярі знайомитимуться з найцікавішими куточками України. Бо берегти історією рідної землі — одна з рис патріота, – зазначає організатор екскурсії, голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

Нагадаємо, напередодні минулорічних новорічних свят Олександр Біленький організував для дітей Решетилівського району поїздку до Полтави з відвідуванням лялькового театру.