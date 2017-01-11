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Анонс, Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 01 06 11:11:30

11 січня полтавців запрошують на «Різдвяні передзвони» 

rizdvo

11 січня о 15.00 Бібліотека Гончара запрошує всіх охочих на свято «Різдвяні передзвони» за участю хору Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (художній керівник отець Олександр Горай) та дитячого хору «Янголи з небес» дитячого православного центру.

Музика та співи створять неповторний настрій та допоможуть зануритись у атмосферу зимових свят.

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