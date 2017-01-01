2017 01 05 11:36:00

До 1 липня кременчужани мають укласти угоди із сімейним лікарем, якого оберуть

Заступник міського голови Ольга Усанова повідомила, що у рамках реформування галузі охорони здоров’я України, кременчужани до 1 липня 2017 року мають обрати собі сімейного лікарем і заключити з ним угоду.

Вона зазначила, що відповідно до цієї реформи українці, в тому числі і кременчужани, зможуть вільно обирати сімейного лікаря і педіатра для своїх дітей та підписувати з ним прямі угоди з чітко прописаним обсягом послуг, гарантованих і оплачених державою. У випадку, якщо пацієнта не задовольнятиме сімейний лікар, він зможе його поміняти. Сімейні лікарі видаватимуть довідки в дитячий садок, школу, басейн тощо. Прив’язка до місця проживання скасовується.

З 1 липня 2017 року у Кременчуці відбудеться перехід на договірні умови між пацієнтами та сімейними лікарями, тобто лікарями первинної ланки. Спочатку таке реформування у місті відпрацьовуватиметься у тестовому режимі, а з січня 2018 року укладання угод з сімейними лікарями буде обов’язковим для всіх.