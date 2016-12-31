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2016 12 31 08:53:12

0ylqj0hnrlkУчора експерти із Національного Реєстру Рекордів України офіційно зафіксували рекорд України “Найвища новорічна ялинка, яка росте” у місті Зіньків, повідомили в Зіньківській міській раді.

Висота ялинки становить 23,67 метрів і їй майже шість десятків років.

Привітав присутніх Зіньківський міський голова Сергій Максименко, який привітав  із досягненням міста та новорічними святами.

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