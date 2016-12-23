2016 12 23 12:01:04

Заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий передасть подарунки для прифронтового дитячого садка



Заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий спільно з начальником Управління сім’ї, молоді і спорту Полтавської облдержадміністрації Олександром Буцьким передадуть подарунки для прифронтового дитячого садочка, що на сході України. Про це Роман Товстий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні зустрівся з військовими із Полтавщини, які виконують бойові завдання у складі 72ОМБр в Авдіївці. Разом з начальником Управління сім’ї, молоді і спорту Полтавської облдержадміністрації Олександром Буцьким та волонтером Сергієм Глобою обговорили потреби, які мають хлопці сьогодні. Не забули і про дітей, котрі, на жаль, з такого раннього віку відчули, що таке війна. Для прифронтового дитячого садочка ми передамо подарунки, які вже вручать українські військові”, – написав Роман Товстий.



Також Роман Товстий спільно з Олександром Буцьким допомогли військовим у придбанні водонагріваючого бойлеру, автомобільної шипованої гуми та посприяли у ремонті військового автомобіля Урал, який найближчим часом відправиться в район проведення АТО.

“А ще, ми вирішили потішити хлопців, тому до новорічного столу передамо їм смачну святкову вечерю”,- зазначив Роман Товстий.



Уся допомога військовим та дітлахам придбана за кошти Романа Товстого та Олександра Буцького.

