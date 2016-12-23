Заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий передасть подарунки для прифронтового дитячого садка
Заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий спільно з начальником Управління сім’ї, молоді і спорту Полтавської облдержадміністрації Олександром Буцьким передадуть подарунки для прифронтового дитячого садочка, що на сході України. Про це Роман Товстий повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“Сьогодні зустрівся з військовими із Полтавщини, які виконують бойові завдання у складі 72ОМБр в Авдіївці. Разом з начальником Управління сім’ї, молоді і спорту Полтавської облдержадміністрації Олександром Буцьким та волонтером Сергієм Глобою обговорили потреби, які мають хлопці сьогодні. Не забули і про дітей, котрі, на жаль, з такого раннього віку відчули, що таке війна. Для прифронтового дитячого садочка ми передамо подарунки, які вже вручать українські військові”, – написав Роман Товстий.
Також Роман Товстий спільно з Олександром Буцьким допомогли військовим у придбанні водонагріваючого бойлеру, автомобільної шипованої гуми та посприяли у ремонті військового автомобіля Урал, який найближчим часом відправиться в район проведення АТО.
“А ще, ми вирішили потішити хлопців, тому до новорічного столу передамо їм смачну святкову вечерю”,- зазначив Роман Товстий.
Уся допомога військовим та дітлахам придбана за кошти Романа Товстого та Олександра Буцького.
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