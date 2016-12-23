2016 12 23 10:35:00

Заняття в навчальних закладах Кременчука відновлять 26 грудня

Таке рішення сьогодні прийняли на засіданні міської надзвичайної протиепідемічної комісії, яке проводила заступник міського голови Ольга Усанова. Вимушені канікули у навчальних та позашкільних закладах Кременчука, закладах культури та спорту тривали майже 3 тижні у зв’язку із підвищенням у місті рівня захворюваності на ГРВІ та перевищенням епідпорогу.Про це повідомили у Полтавській міській раді.

Таке рішення сьогодні прийняли на засіданні міської надзвичайної протиепідемічної комісії, яке проводила заступник міського голови Ольга Усанова. Вимушені канікули у навчальних та позашкільних закладах Кременчука, закладах культури та спорту тривали майже 3 тижні у зв’язку із підвищенням у місті рівня захворюваності на ГРВІ та перевищенням епідпорогу.Про це повідомили у Полтавській міській раді.

За словами завідувача Кременчуцьким МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ ДСЕСУ» Василя Товстого, на даний час ситуація із захворюванням на ГРВІ у Кременчуці стабілізувалася, зниження рівня захворюваності спостерігається по всім віковим категоріям населення, епідпорог не перевищено. Про те, він не виключає можливості другої та третьої хвилі підвищення захворюваності.

Начальник міського управління охорони здоров’я Максим Середа зазначив, що за даними щоденного моніторингу показники захворюваності у місті мають стійку тенденцію до зниження і відповідають середнім показникам грудня. Зменшилася кількість звернень до педіатрів і сімейних лікарів. Головний медик міста повідомив, що у Кременчуці випадків захворювання на грип не було зафіксовано. 117 хворих на пневмонію проходять лікування у стаціонарах міських лікарень, що не перевищує середньо сезонного показнику.

Члени комісії висловилися за те, аби навчальний процес у навчальних, позашкільних закладах, закладах культури та спорту відновити з понеділка 26 грудня.