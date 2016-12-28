2016 12 28 09:41:50

Закон про Держбюджет-2017 опубліковано в “Голосі України”

Офіційна газета Верховної Ради «Голос України» у середу, 28 грудня, опублікувала закон «Про державний бюджет» на 2017 рік. Закон набуває чинності 1 січня 2017 року.

Документ затверджує прогноз зростання валового внутрішнього продукту в 2017 на рівні 3% при інфляції 8,1%.

Основою для розрахунку показників державного бюджету на 2017 рік був обраний сценарій макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, збільшення номінального ВВП до 2 584,9 млрд гривень.

Очікується, що інфляція (грудень до грудня попереднього року) складе 8,1%, індекс цін виробників (грудень до грудня) – 108,5%.

Мінімальна зарплата передбачається на рівні 3,2 тис. гривень.

Документ також прогнозує дохід від приватизації в розмірі 17,1 млрд гривень в 2017 році.

Граничний розмір державного боргу на кінець 2017 року встановлюється в 1 716,630 217 млрд гривень.

Закон передбачає перерахування Національний банком 45 млрд гривень прибутку.

Також документ передбачає зниження дефіциту Пенсійного фонду на 9,5% до 141,315 млрд гривень.

Доходи в документі збільшено до 721 398,426 млн гривень, витрати – до 790 393,530 млн гривень.

Закон передбачає спрямування 1 млрд гривень дотацій на покриття різниці в собівартості видобутку вугілля державними шахтами, а також 847,1 млн гривень – на реструктуризацію торфовидобувної і вуглевидобувної промисловості (ліквідацію шахт).

Державний бюджет на 2017 рік передбачає збільшення фінансування Міністерства соціальної політики на 0,6% до 153,2 млрд гривень, – пише «Тиждень».

Нагадаємо, 21 грудня Рада прийняла закон «Про державний бюджет» на 2017 рік. 26 грудня закон був підписаний президентом Петром Порошенком.

