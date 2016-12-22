2016 12 22 16:55:02

Заклади професійно-технічної освіти наступного року не фінансуватимуть з міського бюджету Кременчука

Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час затвердження порядку денного ХVІІ сесії Кременчуцької міської ради. Він зазначив, що від міського департаменту освіти надійшла пропозиція зняти з розгляду питання «Про затвердження регіонального замовлення на підготовку робітничих професій, спеціальностей та спеціалізацій професійно-технічних навчальних закладів м. Кременчука на 2017 рік», тому що у 2017 році фінансування ПТУ не належатиме до повноважень Кременчуцької міської ради.

Бюджетом України на 2017 передбачені зміни у фінансуванні професійно-технічної освіти. Окрім гарантованої частки субвенції на загальноосвітню складову, ПТНЗ фінансуватимуть з обласних бюджетів. Отже, у 2017 році ПТНЗ будуть утримуватися областями та містами-обласними центрами, і вони визначатимуть, кого там навчати, на умовах вже не державного, а регіонального замовлення. Це відповідає намірам уряду реформувати систему профтехосвіти, передавши управління нею на регіональний рівень, повідомляють у міськраді.