Заклади професійно-технічної освіти наступного року не фінансуватимуть з міського бюджету Кременчука
Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час затвердження порядку денного ХVІІ сесії Кременчуцької міської ради. Він зазначив, що від міського департаменту освіти надійшла пропозиція зняти з розгляду питання «Про затвердження регіонального замовлення на підготовку робітничих професій, спеціальностей та спеціалізацій професійно-технічних навчальних закладів м. Кременчука на 2017 рік», тому що у 2017 році фінансування ПТУ не належатиме до повноважень Кременчуцької міської ради.
Бюджетом України на 2017 передбачені зміни у фінансуванні професійно-технічної освіти. Окрім гарантованої частки субвенції на загальноосвітню складову, ПТНЗ фінансуватимуть з обласних бюджетів. Отже, у 2017 році ПТНЗ будуть утримуватися областями та містами-обласними центрами, і вони визначатимуть, кого там навчати, на умовах вже не державного, а регіонального замовлення. Це відповідає намірам уряду реформувати систему профтехосвіти, передавши управління нею на регіональний рівень, повідомляють у міськраді.
Віталій Малецький зазначив, що у 2016 році на фінансування професійно-технічної освіти довелося виділити значні кошти з міського бюджету, які могли б бути направлені на вирішення багатьох важливих питань життєдіяльності міста.
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