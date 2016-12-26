2016 12 26 12:22:12

За рік на Полтавщині зафіксовано 10 випадків АЧС

Протягом 2016-ого на Полтавщині зареєстровано 10 випадків африканської чуми свиней. Про це повідомив під час апаратної наради у голови ОДА начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Віктор Стеблянко.

“На сьогодні триває карантин на території Кобеляцького, Гадяцького та Гребінківського районів. Боротьба з АЧС, насамперед у дикій фауні, є дуже складною. Уже відвідали більше 9 тисяч дворів, перевірили на вірус АЧС та взяли на облік більше 7 тисяч свиней, відстріляно та спалено 162 диких кабана. Ситуація — надзвичайно складна. За рік на території області зафіксовано 10 випадків АЧС, що більше ніж у минулі роки”, – розповів Віктор Стеблянко.