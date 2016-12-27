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Суспільство, Україна



2016 12 27 15:01:56

За останню добу двоє українських військових потрапили у полон, ще двоє отримали поранення, – Міноборони

epa04544463 A picture made available 01 January 2015 shows a Ukrainian soldier looking at a tank near Peski village, Donetsk area, Ukraine, 31 December 2014, few hours before the 2015 celebrations. Ukrainian President Poroshenko on 29 December had signed a law that cancels Ukraine's non-aligned status and promised to initiate reform allowing Ukraine to comply with NATO standards as well as to hold a referendum on joining the alliance, a step opposed by Russia. EPA/OLGA IVASHCHENKO

Під час щоденного прес-брифінгу, речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що минула доба у зоні проведення АТО пройшла без втрат, проте двоє військовослужбовців зазнали поранень.

Також він зазначив, що двоє українських військових потрапило у полон.

“Двоє українських військовослужбовців Збройних сил України потрапили у ворожий полон, заблукавши поблизу Бахмутської траси”, – зазначив Олександр Мотузяник.

Нагадаємо, 26 грудня близько 16.00, в районі КПВВ «Золоте» двоє військовослужбовців однієї з військових частин, що виконує завдання на Луганщині, повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу збилися з маршруту та заїхали на територію, що контролюється бойовиками.

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