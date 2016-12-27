2016 12 27 15:01:56

За останню добу двоє українських військових потрапили у полон, ще двоє отримали поранення, – Міноборони

Під час щоденного прес-брифінгу , речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що минула доба у зоні проведення АТО пройшла без втрат, проте двоє військовослужбовців зазнали поранень.

Також він зазначив, що двоє українських військових потрапило у полон.

“Двоє українських військовослужбовців Збройних сил України потрапили у ворожий полон, заблукавши поблизу Бахмутської траси”, – зазначив Олександр Мотузяник.

Нагадаємо, 26 грудня близько 16.00, в районі КПВВ «Золоте» двоє військовослужбовців однієї з військових частин, що виконує завдання на Луганщині, повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу збилися з маршруту та заїхали на територію, що контролюється бойовиками.