2016 12 29 13:57:34

За минулу добу загинуло двоє українських військових, – Міноборони

повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Внаслідок бойових дій на сході України двоє військових Збройних Сил України загинуло, ще двоє отримали поранення. Про цеОлександр Мотузяник під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

“За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових загинуло, ще двоє наших бійців зазнали поранень. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким військових, які загинули за Україну” – сказав Олександр Мотузяник.

Нагадаємо, вчора результаті бою в районі населеного пункту Крута Балка, що на Донецькому напрямку, загинув військовослужбовець Збройних Сил України.