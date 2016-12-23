2016 12 23 11:59:33

За минулу добу близько 30 снарядів влучили в будинки мирних українців, – Міноборони

22 грудня, незаконні збройні формування підступно відкрили вогонь по мирних населених пунктах. Зокрема, по Миронівці вівся вогонь із застосуванням артилерійських системам калібру 152 мм. Загалом було здійснено два обстріли, під час яких по оселях мирних українців прилетіло близько 30 снарядів. Про це повідомляють Незважаючи на досягнуті домовленості про припинення вогню та відведення важкої техніки і озброєннянезаконні збройні формування підступно відкрили вогонь по мирних населених пунктах. Зокрема, по Миронівці вівся вогонь із застосуванням артилерійських системам калібру 152 мм. Загалом було здійснено два обстріли, під час яких по оселях мирних українців прилетіло близько 30 снарядів. Про це повідомляють на сайті Міністерства оборони України.

Також бойовиками двічі був обстріляний населений пункт Луганське. Ворог застосував артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 120 та 82 мм. Разом було зафіксовано 155 розривів мін та снарядів.

Офіцерами української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін відразу було введено режим «припинення вогню», який в першому випадку вдалось досягти на четвертій хвилині обстрілу, у другому – на 15-й хвилині.

“Українська сторона СЦКК наголошує на неприпустимості таких дій. Бойовики порушують не лише взяті на себе зобов’язання, але й усі норми міжнародного гуманітарного права, зокрема, Женевської конвенції 1949 року щодо захисту мирного населення під час війни”, – пише Міноборони.

Про факти обстрілів було повідомлено представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в України. Спостерігачі української сторони СЦКК невідкладно вирушили до місця чергового злочину бойовиків для проведення об’єктивної фотофіксації.