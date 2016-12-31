2016 12 31 09:51:47

За минулу добу на Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Широкиному та Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – по Водяному, Талаківці, Павлополю, Мар’їнці, Широкиному, Лебединському та Гнутовому.

На Луганському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти стріляли по Новозванівці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Станиці Луганській, Новозванівці, Кондрашівці Новій, урочищу Червоне Гнилище та Новоолександрівці.



На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї – по Троїцькому, Авдіївці, Луганському, Зайцевому, Південному, Верхньоторецькому та Опитному.



В Районі Попасної відбулося бойове зіткнення. Напад бойовиків відбито, противник поніс втрати та відступив.



Загалом протягом минулої доби відбулося 48 обстрілів