За минулу добу на Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Широкиному та Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – по Водяному, Талаківці, Павлополю, Мар’їнці, Широкиному, Лебединському та Гнутовому.
На Луганському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти стріляли по Новозванівці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Станиці Луганській, Новозванівці, Кондрашівці Новій, урочищу Червоне Гнилище та Новоолександрівці.
На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї – по Троїцькому, Авдіївці, Луганському, Зайцевому, Південному, Верхньоторецькому та Опитному.
В Районі Попасної відбулося бойове зіткнення. Напад бойовиків відбито, противник поніс втрати та відступив.
Загалом протягом минулої доби відбулося 48 обстрілів
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