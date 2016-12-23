2016 12 23 09:08:43

За добу полтавські рятувальники відбуксирували 3 вантажівки й допомогли 5 людям

За останню добу рятувальники у Полтавському районі надали допомогу 3-м вантажним автомобілям, в яких перебувало 5 чоловіків. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Загалом, з початку погіршення погодних умов вивільнено 6 автомобілів служби ЕМД, 7 автобусів, 406 вантажних та 62 легкових автомобілів, в яких перебувало 687 осіб.