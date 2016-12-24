2016 12 24 11:02:50

За добу, з 23 на 24 грудня 2016 року, в Полтавській області зареєстровано 88 повідомлень про злочинні посягання, з них 8 розкрито.

За вказаний період скоєно 1 умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 59 крадіжок, 5 шахрайств, 1 хуліганство, 2 незаконних заволодіння автотранспортом, 3 наркозлочини.

Всього на Полтавщині померло 67 осіб, скоєно 1 самогубство.

Правоохоронці нагадали номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини вчинення злочинів або порушення правопорядку: (0532) 51-77-57 або 102.