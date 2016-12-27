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Суспільство



2016 12 27 20:00:34

З початку року правоохоронці Полтавщини вилучили 750 літрів нелегального самогону

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З початку року  співробітники превентивної діяльності  вилучили  та не допустили  у нелегальний обіг:

Спирт – 75 літрів, горілчані вироби – 372 літри, самогон – 750 літрів, та пристроїв для виготовлення спиртних напоїв домашнього виробництва – 41.

Про це повідомив начальник управління превентивної діяльності ГУНП  області Віталій Ботвина.

Загалом початку року дільничні офіцери поліції виявили та задокументували  2 тис. 373 випадки виготовлення,  зберігання самогону та апаратів для його виготовлення.

Окрім того із 17жовтня  ГУНП в Полтавській області організували спільні із ГУ ДФС заходи, направлені на виявлення та документування місць виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.

Також задокументували  2 факти кримінальних правопорушень.

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