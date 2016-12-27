2016 12 27 20:00:34

З початку року правоохоронці Полтавщини вилучили 750 літрів нелегального самогону

З початку року співробітники превентивної діяльності вилучили та не допустили у нелегальний обіг:

Спирт – 75 літрів, горілчані вироби – 372 літри, самогон – 750 літрів, та пристроїв для виготовлення спиртних напоїв домашнього виробництва – 41.

Про це повідомив начальник управління превентивної діяльності ГУНП області Віталій Ботвина.

Загалом початку року дільничні офіцери поліції виявили та задокументували 2 тис. 373 випадки виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його виготовлення.

Окрім того із 17жовтня ГУНП в Полтавській області організували спільні із ГУ ДФС заходи, направлені на виявлення та документування місць виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.

Також задокументували 2 факти кримінальних правопорушень.