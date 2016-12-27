З початку року правоохоронці Полтавщини вилучили 750 літрів нелегального самогону
З початку року співробітники превентивної діяльності вилучили та не допустили у нелегальний обіг:
Спирт – 75 літрів, горілчані вироби – 372 літри, самогон – 750 літрів, та пристроїв для виготовлення спиртних напоїв домашнього виробництва – 41.
Про це повідомив начальник управління превентивної діяльності ГУНП області Віталій Ботвина.
Загалом початку року дільничні офіцери поліції виявили та задокументували 2 тис. 373 випадки виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його виготовлення.
Окрім того із 17жовтня ГУНП в Полтавській області організували спільні із ГУ ДФС заходи, направлені на виявлення та документування місць виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.
Також задокументували 2 факти кримінальних правопорушень.
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