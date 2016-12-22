З наступного року мінімальна заробітна плата рятувальників становитиме 5 тисяч гривень
Верховна Рада України 21 грудня ухвалила Державний бюджет на 2017 рік, яким передбачено збільшення фінансування на оплату праці.
Це дозволить підвищити мінімальне грошове забезпечення особового складу з 3000 до 5000 гривень. Крім того, до 600 млн. грн. збільшено призначення для придбання пожежно-рятувальної техніки (2015 рік – 200 млн. грн., 2016 рік – 450 млн. грн). Це одні із перших, але дуже важливих кроків на шляху реформ в системі ДСНС, повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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