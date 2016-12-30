2016 12 30 20:58:05

Юні українські хокеїсти посіли друге місце на турнірі в Угорщині

В Будапешті закінчився міжнародний хокейний турнір для юнацьких збірних U18 — Кубок чотирьох націй.

У фіналі збірна України U18 зіграла з юнацьким складом чеського ХК «Спарта». У складі збірної зіграв 17-річний нападник ХК «Кременчук» Дмитро Чорний.

Рахунок: Україна U18 — «Спарта» U18 — 2:3 Б (0:0; 0:0; 2:2; 0:0;

Таким чином збірна України стає другою на Кубку чотирьох націй, повідомляє «Полтавщина Спорт»