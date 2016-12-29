2016 12 29 13:47:08

«Ялинка янголів» розпочала здійснювати мрії маленьких полтавців

У грудні у ТРЦ «Київ» стартував щорічний благодійний проект «Ялинка Янголів». Організований управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з Полтавською обласною благодійною організацією «Реабілітаційний центр «Вихід Є», проект уже тринадцятий рік поспіль здійснює мрії маленьких полтавців. Про це повідомили у Полтавській міській раді.

27 грудня новорічні подарунки почали знаходити своїх маленьких власників. Цього разу чарівна фея разом з працівниками управління завітала до дитячих будинків сімейного типу та прийомних родин, аби здійснити побажання дітей. 18 діток із 2 прийомних сімей та 2 будинків сімейного типу отримали свої подарунки напередодні Нового року.

28 грудня привітання долинули до 14 діток, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків в зоні АТО. Цього дня бажані подарунки – нові ляльки, конструктори, машинки, цікаві іграшки, одяг, солодощі знайшли своїх господарів. Побажання маленьких полтавців втілили в життя працівники компанії «Нова пошта».

Інші акції із вручення подарунків щорічного благодійного проекту «Ялинка Янголів» заплановано на січень 2017 року до кінця новорічних свят.