Як на льоду не потрапити у біду: основні правила

З початку року на водоймах Полтавщини загинуло 50 людей, з них 3 дітей. З настанням зими проблема поводження на воді стає не менш актуальною, ніж влітку, адже водойми сковує лід, на який поспішають рибалки і дітлахи. Нинішнє коливання температурних показників від мінуса до плюса робить лід небезпечним.
Минулого тижня в області трапився нещасний випадок на тонкому льоду. 19 грудня в с. Заможне Глобинського району провалився під лід та потонув 14-річний підліток. Його тіло дістали з води працівники КУ «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради.
Аби запобігти подібним трагедіям, батькам не слід залишати дітей без нагляду, а любителям зимового екстриму не треба нехтувати правилами безпеки на льоду.
Основні правила:
Пам’ятайте, що для однієї людини безпечним є лід синюватого або зеленуватого відтінку, товщиною більшою за 7 см, а для групи людей – 15 см. Лід блакитного кольору – найміцніший, а білого – удвічі слабший. Міцність льоду перевіряйте товстою жердиною, з силою ударяючи нею 2-3 рази в одне і те ж місце. Особливо обережно спускайтеся з берега: лід може нещільно з’єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря.
Йдучи по льоду, обходьте ділянки з кущами і травою, вмерзлими гілками дерев, очеретом тощо. Якщо лід не достатньо міцний, негайно зупиніться і поверніться назад тим же шляхом, сковзаючи по поверхні. Не виходьте на лід поодинці, щоб у разі якихось негараздів було від кого отримати допомогу. Любителі зимової риболовлі мають пам’ятати, що на льоду не можна скупчуватися в одному місці. Пробивайте ополонки не ближче 4-5 метрів одна від одної. Не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега, яке б клювання там не було; завжди майте під рукою міцну мотузку 12-15 метрів; тримайте поруч з лункою дошку або велику гілку.
Якщо лід проломився:
У випадку, якщо Ви все ж провалились під лід, то не піддавайтесь паніці, утримуйтесь на плаву, уникаючи занурення з головою. Намагайтесь вилізти на лід, наповзаючи на його край грудьми і почергово витягуючи на поверхню ноги. Вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте в той бік – звідки Ви прийшли, де міць льоду вже відома.
Якщо у Вас на очах під лід провалилась людина, то негайно сповістіть, що йдете на допомогу. Якщо є можливість, підкладіть під себе дошку, фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть на них. Наближатись до ополонки треба поповзом, широко розкинувши руки. Не підповзаючи до самого краю ополонки, подайте потерпілому палицю, шарф, ремінь чи щось подібне і витягніть його на лід. Витягши людину на лід, разом з нею поповзом повертайтесь назад. Якщо Ви не один, тоді узявши один одного за ноги, лягайте на лід ланцюжком і рухайтеся до пролому. Дійте рішуче і швидко – постраждалий швидко мерзне в крижаній воді, мокрий одяг тягне його донизу. Витягши людину, укрийте її від вітру і якнайшвидше доставте в тепле місце, розітріть, переодягніть в сухий одяг і напоїть чаєм.
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