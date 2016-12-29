Вихованців Кременчуцької виховної колонії привітали з новорічними та різдвяними святами
Днями вихованців Кременчуцької виховної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області привітали з Новорічними та Різдвяними святами.
До установи завітали представники Братства незалежних церков та місій Євангельських християн баптистів України. Гості привітали вихованців солодощами та мандаринами. Найбільш приємним подарунком стали пісні. Разом заспівали про Різдво та Новий рік, про любов і життя, про віру і надію. Хлопці в свою чергу заспівали для гостей і свої авторські пісні.
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