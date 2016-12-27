2016 12 27 22:33:12

Вихованці Кременчуцької виховної колонії успішно закінчили І навчальний семестр у ВНЗ

Для чотирьох вихованців Кременчуцької виховної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області відбулася значна подія – здача заліків за результатами навчання на кваліфікованого робітника за спеціальністю соціальний робітник.

Протягом І семестру 2016-2017 навчального року чотири юнаки колонії мали можливість за дистанційною формою навчання отримувати неповну вищу освіту в Полтавському коледжі вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Студенти в онлайн режимі прослуховували курси лекцій, активно приймали участь у семінарських заняттях, відвідували бібліотеку, працювали з навчальною літературою, користувалися глобальною мережею Інтернет.

Викладачі заздалегідь приготували для підлітків тестові завдання та екзаменаційні білети з навчальних дисциплін: соціальна робота, правознавство та педагогіка. Для здачі заліків до вихованців особисто завітав старший викладач кафедри соціальної роботи Сергій Глоба, який надав індивідуальні консультації кожному зі студентів.

Цього дня серед хлопців панувала хвилююча атмосфера. Студенти по черзі вони отримували завдання та витягували білети. За результатами юнаки показали доволі добрий рівень знань, чим приємно здивували не тільки викладачів, а й адміністрацію колонії.