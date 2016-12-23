Ворог здійснив спробу атакувати позиції сил АТО у районі Водяного, – Міноборони
фото\DT.ua
Зранку, 23 грудня, в районі населеного пункту Водяне, що на Донеччині, відбулося бойове зіткнення. Повідомляють в прес-службі Міноборони.
До спостережного пункту українських військовослужбовців підступила ворожа група у кількості 8 осіб та відкрила вогонь у сторону українських бійців. Бійці Збройних Сил України відкрили вогонь у відповідь, після чого противник відступив.
Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає, один військовослужбовець отримав поранення.
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