2016 12 23 12:15:21

Ворог здійснив спробу атакувати позиції сил АТО у районі Водяного, – Міноборони

Зранку, 23 грудня, в районі населеного пункту Водяне, що на Донеччині, відбулося бойове зіткнення. Повідомляють в прес-службі Міноборони.



До спостережного пункту українських військовослужбовців підступила ворожа група у кількості 8 осіб та відкрила вогонь у сторону українських бійців. Бійці Збройних Сил України відкрили вогонь у відповідь, після чого противник відступив.

Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає, один військовослужбовець отримав поранення.