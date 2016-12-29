2016 12 29 14:17:12

Волонтери просять про допомогу: терміново потрібен Кровомобіль в зону АТО

Друзі. Ціною власної крові наши воїни відстоюють нашу незалежність, нашу свободу і наші землі. Сьогодні кров на передову можна доставити тільки з глибокого тилу. У разі поранення й гострої крововтрати, цей час на доставку – фактично смертний вирок для багатьох поранених.

Потрібен транспорт, який протягом “золотої години” оперативно доставить кров до бійця і цим врятує життя. Лікар-трансфузіолог Ростислав Зауральский з нуля почав роботу над створенням такого транспорту – Кровомобіля. Винахід лікаря-волонтера вже врятував життя сотням українських бійців.

Але зона АТО – не те що ями та баюри, це взагалі суцільне бездоріжжя. Звісно ж, будь-який автомобіль тут ламається і б’ється за лічені дні. Єдиний в Україні Кровомобіль проїхав за півтора роки вже більше 40 тисяч кілометрів, і тяжко кульгає на одне колесо – ремонтувати доводиться майже після кожного виїзду. Страшно казати, та у будь-який, особливо найпотрібніший момент Кровомобіль може просто намертво поламатись.

Терміново потрібен новий Кровомобіль. Разом з усім професійним обладнанням, він коштує понад 450 тисяч гривень. Скажемо чесно – враховуючи, скільки життів він рятує, ця сума просто смішна. Завдяки пожертвам Народу України третину від необхідної суми вже зібрано.

Долучайтесь! Ваші пожертви дозволять придбати новий Кровомобіль, який буде довозити кров пораненим бійцям. Кожна гривня ваших пожертв збереже життя сотням українських військових:

►www.peoplesproject.com/ krovomobil

Дякуємо за вашу небайдужість, допомогу і поширення. Тільки разом переможемо!

Ваші волонтери People’s Project