2016 12 22 16:13:19

«Він був несправжньою падлюкою!» – у Полтаві презентували іронічний детектив Ольги Кийко (ФОТО)

Сьогодні у літературній вітальні Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П.Котляревського презентували книгу Ольги Кийко «Він був несправжньою падлюкою!». Цей іронічний детектив письменниці з Полтавщини у 2016 році отримав спеціальну відзнаку «Вибір видавця» у номінації «Романи» Міжнародного літературного конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей «Коронація слова».

Під час заходу, авторка книги розповіла, чому для себе обрала саме жанр іронічного детективу, як виникла ідея сюжету та поділилась планами на майбутнє.

“Дослідивши вимоги видавців та скориставшись своїми вподобанням я обрала для себе жанр, форму та стиль викладення. На іронічному детективі я зупинилась невипадково. На жаль, не знайшла у авторів цього жанру відображення української ментальності, гумору, іронії, тому вирішила створити власний”, – розповіла Ольга Кийко. Вона додала, що черпала натхнення у творах Івана Нечуй-Левицького.

Авторка розповіла, що у книзі «Він був несправжньою падлюкою!» події розгортаються на Полтавщині.

“Під час написання книги зверталась до творів світових класиків. Хотілося б, щоб роман зацікавив кожного читача. У творі використала мовні звороти, які вживають полтавці”, – зазначила автор книги, яка сама родом з Кременчуцького району.

Під час презентації, авторка розповіла, що це її перша книга, проте на цьому вона не планує зупинятися. У майбутньому вона хоче видати серію детективів, над якими вже працює.