2016 12 27 11:15:58

Перереєстрацію громадських організацій з неприбутковим статусом відтерміновано на півроку , – Ірина Пашко

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», усі неприбуткові установи та організації повинні були до 1 січня 2017 року переглянути свої статути, внести і зареєструвати зміни, щоб статут відповідав оновленому Податковому кодексу України. Уряд на півроку, до 1 липня 2017 року, відтермінував перереєстрацію громадських організацій з неприбутковим статусом, повідомила начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко.



Зважаючи на велику кількість громадських об’єднань та організацій, які своєчасно не звернулися до органів юстиції для реєстрації внесення відповідних змін до установчих документів, Уряд пішов на зустріч громадським об’єднанням та на півроку, до 1 липня 2017 року, відтермінував перереєстрацію громадських організацій з неприбутковим статусом, внісши до Верховної Ради проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України № 5368 від 07.11.2016, який 21 грудня поточного року було ухвалено народними депутатами та направлено на підпис Президентові України.

Отже, неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, що не відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов’язані до 1 липня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами цього Кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу. Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, після 1 липня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.