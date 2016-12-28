2016 12 28 14:45:51

Відтепер для перепланування житла полтавцям не потрібно отримувати дозволи

“Урядовою постановою ми спростили Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків”, – про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на засідання Уряду, – передає прес-служба віце-прем’єра.

Відтепер власникам житла або наймачам гуртожитків, за погодженням з власником, при виконанні робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання в несучі конструкції або інженерні системи загального користування, не потрібно отримувати дозвільних документів.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію також не потребується.