2016 12 26 12:18:18

Відсьогодні ЦНАП Кременчука розпочинає прийом заяв на оформлення ID – карток

Сьогодні на щотижневій апаратній нараді керівник ЦНАП Тетяна Печериця повідомила, що з 26 жовтня в центрі розпочинається прийом заяв на оформлення ID – карток. Вона наголосила, що Кременчук увійшов в першу 4-ку міст України, де розпочато впровадження Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України».

Тетяна Печериця зауважила, що поки заяви на оформлення ID–паспортів прийматимуться від жителів, які зареєстровані в Автозаводському районі. Як тільки міграційна служба Крюківського району отримає доступ до каналу єдиного державного демографічного реєстру, у ЦНАПі розпочнуть обслуговувати всіх громадян Кременчука.