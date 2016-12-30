2016 12 30 17:18:03

Відремонтовану ділянку дороги Полтава—Олександрія офіційно відкрили для руху транспорту

У переддень Нового року 30 грудня на відремонтованій ділянці дороги М-22 Полтава—Олександрія офіційно відновили рух транспорту. З цієї нагоди на автошлях виїхали голова Полтавської ОДА Валерій Головко, перший заступник голови Полтавської обласної ради Євгеній Холод, перший заступник голови ОДА Андрій Пісоцький та начальник Служби автомобільних доріг України в Полтавській області Володимир Трояновський.

Традиційну червону стрічку не перерізали, натомість пустили транспортний потік через капітально відремонтований міст через річку Кобелячок поблизу села Вишневе (колишнє Свердловське) Кобеляцького району, який до цього був закритий. Фактично сьогоднішня подія означає завершення першого етапу капітального ремонту дороги М-22 Полтава—Олександрія.

— Дорога, яка в державному реєстрі значиться як М-22 для Полтавщини — головна магістраль, що з’єднує індустріальний центр — Кременчук із обласним центром — Полтавою, — зауважив голова Полтавської ОДА Валерій Головко. — Наше завдання було не робити ямковий ремонт, як це мало місце протягом 25 років, а капітально відремонтувати дорогу. Сьогодні ми її відкриваємо. Зобов’язання, яке брали перед громадою Полтавщини, ми виконали. На наступний рік вже готова проектна документація і підтверджені в обласному та державному бюджеті видатки на продовження капітального ремонту дороги у напрямку до Кременчука та до Полтави.

Нагадаємо, що ремонт дороги розпочали цього року на найбільш проблемній ділянці від 48-го до 75-го кілометру, де також знаходилися два аварійні мости — поблизу села Вишневе та села Оленівка (Козельщанський район). Загальна вартість робіт — 300 мільйонів гривень. Левова частка коштів грошей — з державного бюджету, які виділялися на умовах співфінансування. Майже 50 мільйонів гривень виділила Полтавська обласна рада. Переможцем дворівневих конкурсних торгів (і генеральним підрядником) стала одеська компанія ТОВ «Ростдорстрой».

Як прокоментував начальник Служби автомобільних доріг України в Полтавській області Володимир Трояновський, проблемою виявився той факт, що дорога, збудована у 50-х роках минулого століття, не має основи. Тому довелося запроваджувати технологію холодного ресайклінгу, фактично будувати нову бетонну основу.

— Єдина невідремонтована ділянка на відрізку від 48-го до 75-го кілометру — це перетин з дорогою Р-52 Дніпро—Царичанка—Кобеляки—Решетилівка, — додав Володимир Трояновський. — Наступного року тут розпочинається повна реконструкція у рамках інвестиційного проекту. На перехресті буде збудовано спочатку кільцеву розв’язку, а потім — сучасну дворівневу.

Про плани на майбутній рік говорив і перший заступник голови Полтавської ОДА, депутат обласної ради Андрій Пісоцький. Він зауважив, що у 2017 році буде закінчено трасу Т-1716 Хорол— Семенівка—Кременчук та майже повністю відремонтують ділянку дороги Р-60 Пирятин—Лохвиця—Ромни.

— У цьому році виділили 55 мільйонів на поточний ремонт доріг в області і плануємо цю суму в наступному році збільшити удвоє. А якщо дозволить перевиконання бюджету, то і збільшити до 150 мільйонів, — додав Андрій Пісоцький.

Євгеній Холод підтримав колегу по депутатському корпусу і зауважив, що суму на дорогу можна значно збільшити. Адже наступного року обласна рада дає «зелене світло» підприємствам нафтогазового комплексу. А кошти від рентних платежів і соціальних угод необхідно буде вкладати в дороги, щоб 2017-ий став на Полтавщині роком якісних доріг.