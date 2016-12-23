Відбулися урочистості з нагоди 70-ліття від дня присвоєння імені В. Г. Короленка Полтавському національному педагогічному університету

22 грудня в Полтавському національному педагогічному університеті відбулися урочистості з нагоди присвоєння вишу імені В. Г. Короленка.

28 грудня 1946 року Полтавському педагогічному інституту було присвоєно ім’я Володимира Галактіоновича Короленка – видатного письменника, журналіста, громадського діяча, педагога, доброчинника. Професорсько-вик ладацький склад інституту сприйняв урядову постанову як високу оцінку роботи з підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів.

На початку нового навчального року в університеті, який без перебільшення називають хранителем славних освітянських традицій України, затвердили склад організаційного комітету та план заходів із підготовки та відзначення цієї знакової дати в історії навчального закладу з понад 100-літньою історією. Протягом І семестру всі факультету активно долучилися до святкового марафону, апогеєм якого стала урочиста літературно-музи чна композиція «Короленко і Україна», що відбулася на сцені великої зали університету.

Перед початком свята у фойє розгорнули дві цікаві виставки: наукова бібліотека імені М. Жовтобрюха підготувала тематичну бібліографічну експозицію «З ім’ям Короленка», а співробітники Полтавського літературно-мемо ріального музею В. Г. Короленка презентували експозицію унікальних документів та особистих речей письменника з музейних фондів.

На початку дійства з вітальними словами до короленківської родини звернулися: ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Микола Степаненко; директор Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Олена Харченко; доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри світової літератури Ольга Ніколенко; провідний науковий співробітник, зберігач фондів Полтавського літературно-мемо ріального музею В. Г. Короленка Людмила Ольховська. Науковці вишу та почесні гості відзначили, що викладачі університету у своїй щоденній праці втілюють гуманістичні ідеї видатного велета думки і слова Володимира Короленка, продовжують славні традиції, дбають про науку, культуру і духовність Полтавщини. Низку науково-педагогі чних працівників університету нагородили грамотами та відзнаками Міністерства освіти і науки України, Полтавської обласної ради, виконавчого комітету Полтавської міської ради.

У літературно-мист ецькому дійстві взяли участь провідні художні колективи та солісти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: народний ансамбль спортивного бального танцю «Грація» (керівник – заслужений працівник культури України Петро Горголь), народний ансамбль танцю «Весна» (керівник – Лілія Пригода), народний ансамбль сучасного балету «Марія» (керівник – Марина Погребняк), студентка кафедри музики Дарія Солдатова. Студенти факультету філології та журналістики інсценізували уривки з творів Володимира Короленка. Колекцію одягу початку ХХ століття Юрія Матвеєва і Олени Гопей презентував Театр мод факультету технологій та дизайну спільно з модельним агентством Ольги Агеєвої «Століття краси». Пісню «Вчителі» виконали випускники університету, а нині викладачі та науковці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Оптимістичним акордом свята стала композиція «Омріяна земля».

По завершенні дійства викладачі та студенти університету поклали квіти до могили письменника в Полтаві. Полтавський літературно-мемо ріальний музей В. Г. Короленка запросив професорсько-вик ладацьку корпорацію та студентство вишу розділити радість передноворічних свят та завітати на традиційний музейний вогник. Тож пам’ятні дні з нагоди 70-ліття присвоєння імені В. Г. Короленка Полтавському національному педагогічному університету тривають.