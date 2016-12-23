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Полтавщина, Суспільство



2016 12 23 08:49:52

Відбулися урочистості з нагоди 70-ліття від дня присвоєння імені В. Г. Короленка Полтавському національному педагогічному університету

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22 грудня в Полтавському національному педагогічному університеті відбулися урочистості з нагоди присвоєння вишу імені В. Г. Короленка.

28 грудня 1946 року Полтавському педагогічному інституту було присвоєно ім’я Володимира Галактіоновича Короленка – видатного письменника, журналіста, громадського діяча, педагога, доброчинника. Професорсько-викладацький склад інституту сприйняв урядову постанову як високу оцінку роботи з підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів.

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На початку нового навчального року в університеті, який без перебільшення називають хранителем славних освітянських традицій України, затвердили склад організаційного комітету та план заходів із підготовки та відзначення цієї знакової дати в історії навчального закладу з понад 100-літньою історією. Протягом І семестру всі факультету активно долучилися до святкового марафону, апогеєм якого стала урочиста літературно-музична композиція «Короленко і Україна», що відбулася на сцені великої зали університету.

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Перед початком свята у фойє розгорнули дві цікаві виставки: наукова бібліотека імені М. Жовтобрюха підготувала тематичну бібліографічну експозицію «З ім’ям Короленка», а співробітники Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка презентували експозицію унікальних документів та особистих речей письменника з музейних фондів.

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На початку дійства з вітальними словами до короленківської родини звернулися: ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Микола Степаненко; директор Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Олена Харченко; доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри світової літератури Ольга Ніколенко; провідний науковий співробітник, зберігач фондів Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка Людмила Ольховська. Науковці вишу та почесні гості відзначили, що викладачі університету у своїй щоденній праці втілюють гуманістичні ідеї видатного велета думки і слова Володимира Короленка, продовжують славні традиції, дбають про науку, культуру і духовність Полтавщини. Низку науково-педагогічних працівників університету нагородили грамотами та відзнаками Міністерства освіти і науки України, Полтавської обласної ради, виконавчого комітету Полтавської міської ради.

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У літературно-мистецькому дійстві взяли участь провідні художні колективи та солісти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: народний ансамбль спортивного бального танцю «Грація» (керівник – заслужений працівник культури України Петро Горголь), народний ансамбль танцю «Весна» (керівник – Лілія Пригода), народний ансамбль сучасного балету «Марія» (керівник – Марина Погребняк), студентка кафедри музики Дарія Солдатова. Студенти факультету філології та журналістики інсценізували уривки з творів Володимира Короленка. Колекцію одягу початку ХХ століття Юрія Матвеєва і Олени Гопей презентував Театр мод факультету технологій та дизайну спільно з модельним агентством Ольги Агеєвої «Століття краси». Пісню «Вчителі» виконали випускники університету, а нині викладачі та науковці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Оптимістичним акордом свята стала композиція «Омріяна земля».

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По завершенні дійства викладачі та студенти університету поклали квіти до могили письменника в Полтаві. Полтавський літературно-меморіальний музей В. Г. Короленка запросив професорсько-викладацьку корпорацію та студентство вишу розділити радість передноворічних свят та завітати на традиційний музейний вогник. Тож пам’ятні дні з нагоди 70-ліття присвоєння імені В. Г. Короленка Полтавському національному педагогічному університету тривають.

 

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