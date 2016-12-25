2016 12 25 14:39:14

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук) передав до регіональної філії “Одеська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” перші три новозбудовані пасажирські вагони з меблями, що трансформуються. Наступного тижня завод обіцяє відправити ще три.

Усього товариство замовили 13 таких вагонів, передає прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”.

Згідно з укладеним у 2016 році договором, завод має збудувати 21 пасажирський вагон. Окрім 13 вагонів з меблями, що трансформуються, виробник побудує 7 вагонів купе та 1 СВ.

Оскільки виробник не встигає виготовити усе замовлення до кінця року, готується додаткова угода про перенесення термінів постачання на початок 2017 року.

Перевагою вагонів-трансформерів є можливість їх використання як на нічних, так і на денних маршрутах. У нічному режимі вагона нижні і верхні полиці купе використовуються як спальні місця.

У денному режимі нижні полиці купе легко трансформуються у місця для сидіння.