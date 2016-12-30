В Управлінні Держпраці надали роз’яснення, щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відрядження

Щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відрядження надає роз’яснення головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Черкаська Аня Михайлівна

Відповідно до ст. 121 КЗпП України працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.

Під час обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відрядження враховується положення Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995р. №100 (далі – Порядок).

Відповідно до п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відрядження проводиться виходячи із заробітної плати за два календарних місяці, що передують місяцю направлення у відрядження.

Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, проводиться множенням середньоденної заробітної плати на робочі дні, які мають бути оплачені за середнім заробітком.

Середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані впродовж двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів.

До заробітної плати, яка враховується для обчислення середньої заробітної плати за два календарних місяці відповідно до п.3 Порядку належать: оклад, доплати, надбавки, премії, які не мають одноразового характеру, в тому числі квартальні, піврічні та річні премії, індексація оплата надурочної роботи тощо.

Розрахований середньоденний заробіток слід порівняти із денним заробітком працівника, направленого у відрядження, в місяці, в якому він перебуває у відрядженні.

До денного заробітку працівника враховуються всі виплати, які працівник одержує в місяці, в якому його направляють у відрядження (оклад, доплати, надбавки, премії, оплата надурочної роботи тощо).

Якщо денний заробіток вищий від середньоденного заробітку, потрібно заплатити за час відрядження заробітну плату.

Якщо вищий середньоденний заробіток, то виплачується середня заробітна плата.