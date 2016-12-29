2016 12 29 12:12:28

В результаті бою у районі Крутої Балки загинув український військовий

Міністерство оборони України. Вчора, близько 15.00, в районі населеного пункту Крута Балка, що на Донецькому напрямку, загинув військовослужбовець Збройних Сил України. Про це повідомляє

“28 грудня відбулося бойове зіткнення між одним з підрозділів сил антитерористичної операції та бойовиками російсько-терористичних військ. Бій тривав близько тридцяти хвилин, завдяки злагодженим діям підрозділів сил АТО, ворог змушений був відступити. В результаті бою загинув військовослужбовець Збройних Сил України”, – повідомило Міноборони.