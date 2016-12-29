2016 12 29 14:29:47

В Опішні відкрили спортивний майданчик

В Опішні відбулося урочисте відкриття новозбудованого спортивного майданчика зі штучним покриттям, дороговартісне будівництво якого розпочалося у травні, а завершилося у грудні. Розташований він на території ЦФЗН «Спорт для всіх» ім. О. Губаря. Про це повідомили у Зіньківській районній раді. В Опішні відбулося урочисте відкриття новозбудованого спортивного майданчика зі штучним покриттям, дороговартісне будівництво якого розпочалося у травні, а завершилося у грудні. Розташований він на території ЦФЗН «Спорт для всіх» ім. О. Губаря. Про це повідомили у Зіньківській районній раді.

Майданчик встановлений за рахунок коштів, виділених із обласного й селищного бюджетів, у рамках програми облаштування спортивних майданчиків області. Установчі роботи і благоустрій території проведені ГПУ «Полтавагазвидобування» та працівниками відділу по благоустрою Опішнянської селищної ради за підтримки місцевого центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Питання освітлення було вирішено директором та спеціалістами ТОВ «Стандарт-Енерго».

Під час відкриття майданчика учасників дійства вітали голова Опішнянської селищної ради Світлана Маммадова, депутат обласної ради Людмила Овчаренко, депутат районної ради, голова федерації футболу Зіньківського району Олександр Яременко, завідувач сектором культури і туризму РДА Людмила Кімлик-Яроха, депутати районної ради Сергій Ващенко, Наталія Матвієнко та Олена Педяш, директор ТОВ «Околиця» Олександр Ващенко, директор ТОВ «Стандарт-Енерго» Андрій Жиденко, директор Опішнянської школи Станіслав Гаврільєв, депутати селищної ради Юлія Масюк та Микола Різник, член виконавчого комітету Григорій Булавенко, директор ЦФЗН «Спорт для всіх» ім. О. Губаря Олександр Білаш, учні шкіл, кращі спортсмени селища та представники громади.

Почесне право перерізати стрічку і відкрити спортивний майданчик надано селищному голові Світлані Маммадовій та обласному депутату Людмилі Овчаренко, а також найменшому спортсмену серед присутніх Євгену Жиденкові. Після закінчення офіційної частини спортивне поле було освячено настоятелем Свято-Троїцького храму селища Опішня, протоієреєм Володимиром Бабичем.