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Полтавщина, Суспільство



2016 12 26 16:51:07

Урочисто відкрили головну ялинку Полтавського району

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Учора на базі спорткомплексу с.Розсошенці Щербанівської сільської ради відбулось урочисте відкриття головної ялинки Полтавського району.

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Відкриваючи свято, голова райдержадміністрації Ігор Карімов та голова районної ради Михайло Кононенко, побажали гарного настрою та приємних вражень у новорічні та різдвяні свята, здоров’я, добробуту, великих успіхів і здобутків в усіх справах, наснаги та натхнення, здійснення мрій та довгих років життя у міцному родинному колі, серед вірних друзів. До всіх присутніх на святкуванні звернувся також і Щербанівський сільський голова Ігор Процик. 

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Завдяки яскравій новорічній виставі, яку підготували працівники відділу культури і туризму райдржадміністрації, районного Будинку культури, творчих колективів, сільської ради присутні отримали масу гарних та позитивних емоцій.

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Під гомін та гучні заклики запалали вогні новорічної красуні, яка радуватиме око жителів та гостей села протягом всіх новорічних свят.

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