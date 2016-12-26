Урочисто відкрили головну ялинку Полтавського району
Учора на базі спорткомплексу с.Розсошенці Щербанівської сільської ради відбулось урочисте відкриття головної ялинки Полтавського району.
Відкриваючи свято, голова райдержадміністрації Ігор Карімов та голова районної ради Михайло Кононенко, побажали гарного настрою та приємних вражень у новорічні та різдвяні свята, здоров’я, добробуту, великих успіхів і здобутків в усіх справах, наснаги та натхнення, здійснення мрій та довгих років життя у міцному родинному колі, серед вірних друзів. До всіх присутніх на святкуванні звернувся також і Щербанівський сільський голова Ігор Процик.
Завдяки яскравій новорічній виставі, яку підготували працівники відділу культури і туризму райдржадміністрації, районного Будинку культури, творчих колективів, сільської ради присутні отримали масу гарних та позитивних емоцій.
Під гомін та гучні заклики запалали вогні новорічної красуні, яка радуватиме око жителів та гостей села протягом всіх новорічних свят.
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