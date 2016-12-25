2016 12 25 14:07:56

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов привітав українців західного обряду з Різдвом і закликав святкувати його разом з європейськими країнами.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



“Святкуймо Різдво сьогодні, 25 грудня, разом з усією Європою, разом з усім цивілізованим світом!» – написав Турчинов і зазначив, що на ІІІ Вселенському соборі було ухвалено рішення відзначати Різдво Христове 25 грудня, наступного дня після зимового сонцестояння, коли ніч стає дедалі коротшою і темрява починає поступатись світлу.

«Називати цей святковий день «католицьким» – зовсім некоректно.

По-перше, розкол на католиків і православних відбувся більше ніж через п’ятсот років, у 1054 році.

По-друге, сьогодні в цей день святкують Різдво не тільки католицькі та протестантські церкви, але й багато православних церков по всьому світу.

Весь цивілізований світ святкує Різдво за Григоріанським календарем, за яким і ми живемо.

Юліанський календар, який має невідповідність більш ніж у 14 діб між астрономічним та календарним часом зимового сонцестояння, вже «трошки», на якихось 2000 років, застарів», – зазначив він.