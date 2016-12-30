Україна обійшла Росію у ракетній зброї, – Пашинський
Ракетні стрільби українських військ. Фото: Юрій Бірюков/Facebook/Ілюстративне фото
В Україні розроблено ракетну зброю, аналогів якій немає Росія.
Про це розповів голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, заступник голови фракції “Народний фронт” Сергій Пашинський, пише “5 канал“.
“Ми почали нові програми. І я абсолютно хочу проінформувати, що за рік ми зробили унікальні речі. Я відповідально заявляю – ми обійшли Росію в цьому типі зброї. Зараз закінчуються державні випробовування і в наступному році вже передбачена закупка в частини, які будуть цим користуватися”, – сказав Пашинський.
Він додав, що Україна отримала зброю, аналог якої Росія не змогла зробити, і яка є, наприклад, у США і коштує колосальні гроші.
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