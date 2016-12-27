У театрі імені Миколи Гоголя відкрилася головна ялинка Полтавщини
Сьогодні академічний обласний музично-драматичний театр імені Миколи Гоголя став справжньою країною казок і новорічного дива для малечі зі всіх куточків Полтавщини. Тут відкрилася головна ялинка Полтавської області.
Організаторами новорічного дійства стали обласне управління у справах сім’ї, молоді та спорту, департамент освіти та управління культури. На свято, що відбувалося під патронатом голови Полтавської ОДА запросили майже тисячу діток з усіх районів та міст області.
Привітати малечу на новорічну ялинку прийшов і голова Полтавської ОДА Валерій Головко. Очільник області побажав малечі, щоб дитячі мрії обов’язково збувалися і вони під новорічну ялиночку отримали той самий, найомріяніший подарунок. Традиційно дітлахам дарували солодощі. Ну а актори театру запросили у добру і яскраву казку, подарувавши прем’єрну казку-мюзикл «Дванадцять місяців».
Як прокоментувала заступник начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту Наталія Шкоденко, на головну ялинку області запросили 180 вихованців закладів інтернатного типу, а це діти-сироти та дітки, позбавлені батьківського піклування. Окрім того, новорічне диво подарували маленьким полтавцям, чиї батьки загинули під час виконання службових обов’язків чи воюють зараз в зоні АТО, малечу із багатодітних родин та з сімей вимушених переселенців.
Окрім цього, на Полтавщині паралельно проходить акція «Подаруй радість дітям». У її рамках в районах та об’єднаних тергромадах 3 тисячі дітлахів, котрі потребують особливої уваги та піклування, отримають солодкі подарунки до новорічних та Різдвяних свят.
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