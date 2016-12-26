2016 12 26 14:27:11

У Пирятині прийняли районний бюджет на 2017 рік

На пленарному засіданні 15 позачергової сесії Пирятинської районної ради сьомого скликання, яку провів голова районної ради Сергій Пазюк, прийняли районний бюджет. Про це повідомили у Пирятинській районній раді. На пленарному засіданні 15 позачергової сесії Пирятинської районної ради сьомого скликання, яку провів голова районної ради Сергій Пазюк, прийняли районний бюджет. Про це повідомили у Пирятинській районній раді.

У роботі сесії взяли участь голова райдержадміністрації Олег Куча, депутати обласної ради Андрій Сімонов, Віталій Бабак, Олександр Гаркавенко, керівники служб, громадськість.



Основним питанням, що внесено на розгляд сесії районної ради було затвердження районного бюджету на 2017 рік.



Формування показників районного бюджету 2017 року було здійснено на основі податкової реформи та реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. Дохідна частина районного бюджету на 2017 рік розроблена на основі норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів України, інших законодавчих актів. Визначено на 2017 рік доходи та видатки районного бюджету в сумі 201 823,7 тис. грн. Районний бюджет на 2017 рік прийнято одноголосно.

Крім того, затверджено районну комплексну Програму “Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів та учасників антитерористичної операції на 2017 рік”.

Також, депутати також надали дозвіл Пирятинській центральній районній лікарні на опалення приміщень від модульної котельні ТОВ “Наше тепло” на альтернативному виді палива (пілети).

