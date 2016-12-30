2016 12 30 12:38:19

У Пирятині викрили гральний заклад

З метою профілактики та протидії ігровому бізнесу на території Пирятина поліцейські спільно з працівниками Лубенського Управління захисту економіки провели спільні заходи із виявлення та припинення діяльності незаконно діючих ігрових закладів у місті. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



Провели 3 санкціоновані обшуки.

В ході обшуків та огляду приміщень правоохоронці виявили та вилучили 7 системних блоків.

Вилучену комп’ютерну техніку, а також комплектуючі до неї, направлено на проведення комп’ютерно-технічної експертизи. За фактом діяльності закладу відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України та триває слідство.