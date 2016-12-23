2016 12 23 09:22:02

У Пирятині пройшла благодійна акція “Діти для дітей”

У Центрі дитячої та юнацької творчості провели благодійну акцію „Діти для дітей“. Про це повідомили у Пирятинській міській раді. У Центрі дитячої та юнацької творчості провели благодійну акцію „Діти для дітей“. Про це повідомили у Пирятинській міській раді.

У рамках акції пройшли концертна програма „Святий Миколай, до нас завітай“, ярмарок-продаж виробів декоративно-ужиткового мистецтва та солодощів.

Ініціаторами акції стали вихованці, педагогічний колектив та батьківська рада Центру творчості. Такий захід проводиться другий рік поспіль. Учасники акції ставили собі за мету підтримати дітей, які перебувають на лікуванні у дитячому відділенні Пирятинської центральної районної лікарні.

Під час акції було зібрано 1583 гривні. На ці кошти буде придбано іграшки та подарунки.