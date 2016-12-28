2016 12 28 15:08:35

У прокуратурі Полтавщини з’явилися нові відділи



У прокуратурі Полтавської області створено два нових управління. Про це повідомив під час прес-конференції прокурор області Микола Кармазін.

В управлінні нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльностіі з’явилися два нові підрозділи – відділ процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи й відділ, головною спеціалізацією якого є економічні злочини. Також створено управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва. До його складу увійшли три відділи.

“Оскільки Генпрокурором висловлено низку зауважень до органів прокуратури Полтавської області, після мого призначення було прийнято деякі кадрові зміни. Два заступники, звільнені і, згідно з наказами Генпрокурора, переведені на інші посади. На посади заступників прокурора області призначено Олега Плескача та Олександра Баганця. Крім того, з метою удосконалення роботи органів прокуратури утворено два штатних управління. Штат ми не розширювали, а реорганізували роботу органів прокуратури”, — розповів Микола Кармазін.