2016 12 28 15:13:05

У Полтаві в Новорічну ніч міський пасажирський транспорт курсуватиме до 5-ї ранку

Враховуючи збільшення пасажиропотоку в дні Новорічних та Різдвяних свят, для забезпечення якісного транспортного обслуговування населення, міський пасажирський транспорт працюватиме у дні Новорічних та Різдвяних свят за подовженим графіком. Про це повідомляють на сайті Полтавської міської ради.

У ніч з 31 грудня на 1 січня міський пасажирський транспорт курсуватиме до 5.00, а на Різдво, у ніч з 6 січня на 7 січня – до 2 – ї години ночі.

Відтак, буде виділено 6 тролейбусів на маршрут «Підвенний вокзал – Центр – м-н Браїлки – м-н Половки – м-н Алмазний – Південний вокзал», по 3 одиниці у двох зустрічних напрямках.

На маршрутах № 20, 21 «Кільцевий» забезпечать по 2 автобуси.

