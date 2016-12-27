У Полтавській РДА говорили про безпеку під час новорічних свят та стан радіаційної безпеки в районі
Ці питання обговорювались на черговому засідання комісії з ТЕБ та НСу першого заступника голови Полтавської РДА Валентина Герасименка У роботі взяли участь начальники структурних підрозділів райдержадміністрації, начальники цивільного захисту місцевого та об’єктового рівнів, начальники спеціалізованих служб цивільного захисту Полтавського району.
Перший заступник голови райдержадміністрації наголосив: “Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств незалежно від форми власності необхідно створити безпечні умови проведення новорічних та різдвяних свят, забезпечити громадський порядок під час проведення масових новорічних заходів, приділити особливу увагу дотриманню вимог протипожежної безпеки та охорони життя і здоров’я населення, дітей району від нещасних випадків”.
Начальник 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області повідомив, що під час проведення свят спеціалізованим службам цивільного захисту необхідно перейти у режим підвищеної готовності для оперативного реагування та надзвичайні події. За розглядом цього питання було вирішено вимоги забезпечення техногенно-екологічної безпеки, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, профілактики травматизму і нещасних випадків під час проведення новорічних свят в організаціях, підприємствах, закладах і установах Полтавського району прийняти до неухильного виконання, безпосередню відповідальність за їх виконання покласти на керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств незалежно від форми власності Полтавського району, а також всім сільським головам, керівникам підрозділів, підприємств, організацій провести інструктажі щодо дотримання вимог безпеки, провести бесіди по попередженню нещасних випадків, травматизму та збереженню життя і здоров’я.
Також на період проведення заходів необхідно приділити особливу увагу дотриманню вимог протипожежної, дорожньо-транспортної обстановки на території району, санітарно-гігієнічного та температурного режиму в закладах, де проводяться свята; створити оперативні штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та оперативні групи для безпосереднього керівництва роботами під час надзвичайних ситуацій, розробити регламент їх роботи, а також у разі необхідності, цілодобове чергування відповідальних працівників.
Про стан хімічної та радіаційної безпеки на території Полтавського району доповів секретар комісії Вадим Віннік. Він розповів про головні причини можливого виникнення надзвичайних ситуацій, заходи, які потрібно проводити задля гармонізації національних вимог радіаційної безпеки з основними нормами безпеки. Після обговорень, було вирішено протягом 2017 року налагодити роботу постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних групи райдержадміністрації та сектору житлово-комунального господарства та будівництва спільно з пожежно-рятувальним загоном проводити відповідну роботу.
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