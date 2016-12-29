2016 12 29 13:13:04

У Полтавській ОДА вирішили питання надання довідок про зарплату за роботу в зоні відчуження



У Полтавській ОДА за участю заступника голови облдержадміністрації Олега Пругла відбулося засідання обласної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках. Про це повідомили у Полтавській ОДА.

Під час засідання розглянули 6 пакетів документів, які надійшли від заявників для отримання довідок про заробітну плату, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012р. № 886 «Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках».

Учасники комісії прийняли рішення про достатність підстав для видачі довідок про заробітну плату працівникам чотирьом заявникам.