У Полтавській ОДА вирішили питання надання довідок про зарплату за роботу в зоні відчуження
У Полтавській ОДА за участю заступника голови облдержадміністрації Олега Пругла відбулося засідання обласної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках. Про це повідомили у Полтавській ОДА.
Під час засідання розглянули 6 пакетів документів, які надійшли від заявників для отримання довідок про заробітну плату, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012р. № 886 «Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках».
Учасники комісії прийняли рішення про достатність підстав для видачі довідок про заробітну плату працівникам чотирьом заявникам.
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