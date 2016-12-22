2016 12 22 11:56:05

У Полтаві затримали чотирьох осіб за підозрою у грабежі

Сьогодні, близько 2-ї години ночі, патрульні отримали повідомлення про грабіж на вулиці Небесної Сотні. 28-річний потерпілий розповів охоронцям порядку, що четверо невідомих пограбували його: заволоділи мобільним телефоном Nokia та коштами.

Як повідомили у ГУ НП у Полтавській області, під час відпрацювання прилеглих територій патрульні побачили осіб, які підпадали під орієнтування. При появі поліцейських останні почали тікати. Патрульні затримали їх на вулиці Європейській.

Поблизу місця затримання інспектори також виявили мобільний телефон заявника.

Затримані – мешканці міста Полтава віком від 18 до 23 років. При перевірці молодиків за наявними базами патрульні встановили, що 18-річний підозрюваний розшукується Полтавським відділом поліції за вчинення подібних злочинів.

На місці події працювали слідчі. Затриманих осіб для з’ясування усіх обставин події охоронці порядку доставили до Полтавського відділу поліції.