2016 12 29 10:32:35

У Полтаві влаштували етнографічний вечір “Йде селом Коляда”

Колядки та щедрівки прозвучали у виконанні народних фольклорних гуртів історичного факультету «Чебрець», «Черемшина» та «Родовичі» під час фольклорно-етнографічного вечора «Йде селом Коляда», що відбувся у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. Про це повідомили у ПНПУ імені В.Г.Короленка.

Організатор святкового дійства, доцент кафедри історії України Лариса Шаповал розповіла про зимові новорічні свята: Святвечір, Різдво Христове, Щедрий вечір (Меланії, 13 січня), які передували святому Василю (14 січня, Новий рік за старим стилем), під час яких молодь колядувала та щедрувала, обходячи домогосподарства, бажаючи господарям здоров’я, щастя, доброго Такі щедрівки та колядки співав фольклорний колектив «Родовичі» з Новосанжарського району Полтавської області під керівництвом Віталія Тарасюка, який розповів присутнім про новорічно-різдвяні пісні, які є автентичними для Полтавщини та зібрані під час етнографічної експедиції селами нашого краю.

На фольклорно-етнографічний вечір «Йде селом Коляда» завітали студенти й викладачі історичного факультету університету, учні – члени наукового гуртка «Історико-краєзнавчі дослідження» ПМЦПО, співробітники етнографічного відділу Полтавського краєзнавчого музею ім. Василя Кричевського.