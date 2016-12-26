2016 12 26 15:38:26

У Полтаві презентували книгу Миколи Костенка «Полтавець Короленко»

У Полтавському літературно-меморіального музеї В.Г.Короленка відбулась презентація книги Миколи Костенка «Полтавець Короленко». Ця поема відомого українського письменника, журналіста, літературознавця, лауреата низки літературних премій полтавця Миколи Костенка, яка стала однією з останніх у його творчому доробку, вийшла у світ цьогоріч у комунальному видавництві «Полтавський літератор» накладом 300 примірників.

На презентацію завітали представники творчої інтелігенції Полтави, учні Полтавської гімназії № 17, директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА Вадим Штефан, друзі та колеги Миколи Костенка.

Захід розпочали учні Полтавської гімназії № 17, зачитавши уривок із поеми Миколи Костенка “Полтавець Короленко”, яка стала останньою за життя поета. На жаль, Микола Васильович пішов із життя 14 квітня цього року.

“Соціально значущі книжки, які є на Полтавщині, підтримують депутати та голова Полтавської облради Олександр Біленький та голова Полтавської ОДА Валерій Головко. Ми маємо надію, що молодь поповнить ряди письменників, Полтавщина прославиться новими іменами, яким старші люди передадуть свій досвід та мудрість новим поколінням”, – зазначив Вадим Штефан.



“Микола Васильович був дійсно неперевершеним поетом. Якщо прослідкувати його творчість, то у нього не має повторів. Якщо він брався за якусь тему — глибоко вивчав, досліджував і неперевершено втілював її. Презентація цієї книги, це визначна подія для музею Короленка, для історії нашої області. Поема “Полтавець Короленко” стане для музею не лише пам’ятним експонатом, а вона доповнюватиме екскурсії”, – зазначила голова Полтавської обласної організації Національної спілки письменників України Наталія Кірячок.

Презентація книги стала своєрідним вечором пам’яті письменника Миколи Костенка. Друзі, колеги — всі хто мав за честь працювати та товаришувати з Миколою Васильовичем – поділились спогадами про нього.